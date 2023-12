Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Kaiserslautern (ots)

Am Montag wurde der Polizei gegen 22.40 Uhr eine schlafende Person in einem Erotik-Store gemeldet. Mehrmalige Versuche den Schlafenden aufzuwecken und ihn aus dem Etablissement zu bitten, scheiterten zunächst. In einer weiteren Kabine entdeckten die Polizeibeamten einen zweiten schlafenden Besucher, der allerdings direkt erwachte. Bei ihm fanden die Ordnungshüter eine grünliche Substanz. Vermutlich handelte es sich um Marihuana. Die Einsatzkräfte stellten das mutmaßliche Rauschgift sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen den 31-Jährigen dauern an. |cla

