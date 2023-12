Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Nach Unfall geflüchtet

Dank eines Zeugen ermittelte die Polizei am Montag nach einem Unfall in Heidenheim an der Brenz den mutmaßlichen Verursacher.

Kurz nach 10.45 Uhr war der Fahrer eines weißen BMW in der Straße Am Ostplatz unterwegs. Der BMW setzt ein Stück zurück und stieß dabei gegen einen Zaun. Danach fuhr er weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge hatte das beobachtet und notierte sich das Kennzeichen. Das teilte er der Polizei mit. Die nahm die Ermittlungen auf. Der mutmaßliche Verursacher konnte zuhause an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Der Senior sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht entgegen. Ob an dem Zaun und dem BMW ein Schaden entstanden ist, muss noch ermittelt werden.

