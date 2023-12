Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Kuchen - Betriebserlaubnis erloschen

Am Montag kontrollierte die Polizei einen 54-Jährigen Fahrer eines Lkw in Kuchen.

Ulm (ots)

Gegen 0.45 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Eislingen einen 54-jährigen. Der war mit einem DAF Sattel-Lkw in der Hauptstraße unterwegs. Der Lkw fiel den Beamten auf, da eine Vielzahl an zusätzlichen Beleuchtungen montiert und auch eingeschaltet waren. Das ist nicht zulässig, so die Polizei. Da die Veränderungen nicht durch einen technischen Sachverständigen geprüft und zugelassen worden waren, war die Betriebserlaubnis des DAF erloschen. Der Fahrer durfte noch die Heimfahrt antreten. Das Fahrzeug darf der 47-Jährige jedoch erst dann wieder in Betrieb nehmen, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr wesentlich beeinträchtigt ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

