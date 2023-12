Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Kind von Auto erfasst

Mit Verletzungen musste am Montag ein Kind nach einem Unfall in Göppingen-Faurndau ins Krankenhaus.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 7 Uhr, berichtet die Polizei. Ein 67-Jähriger fuhr in der Stuttgarter Straße. Er war in Richtung Uhingen unterwegs. An der Fußgängerampel auf Höhe der Bushaltestelle Bahnhof befand sich ein Elfjähriger. Wie ein Zeuge berichtet, sei er unvermittelt mit seinem Roller auf die Straße gerannt, ohne sich umzuschauen und auf die für ihn geltende rote Fußgängerampel zu achten. Der Peugeot des Seniors erfasste das Kind. Bei dem Aufprall an der vorderen linken Fahrzeugseite zog sich der Junge Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei Göppingen ermittelt jetzt den genauen Unfallhergang. Sie schätzt den Schaden am Peugeot auf rund 1.500 Euro.

