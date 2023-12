Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Müll illegal entsorgt

In den vergangenen Tagen lud ein Unbekannter in Biberach seinen Unrat verboten ab.

Ulm (ots)

Am Montag meldete ein Zeuge der Polizei den Müll in der Rißstraße. Den hatte ein Unbekannter an Papiercontainern abgestellt. Darunter befanden sich mehrere Säcke mit Hausmüll, vier alte Autoreifen, eine Wäschespinne und mehrere Koffer. Die Polizei Biberach nahm die Ermittlungen auf und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel. 07351/447-0 entgegen.

++++2471099 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell