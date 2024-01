Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: 2/2, Feststellungen vor Silvester, Silvesterfeier verpasst.

Hannover (ots)

Am 31. Dezember wurde ein 41-jähriger am Flughafen Hannover verhaftet, als dieser über Silvester nach Izmir fliegen wollte. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Hildesheim wegen Steuerhinterziehung zu einer Strafe von 125 Tagessätzen zu je 15 Euro verurteilt wurde. Da er die Strafe aber nicht vollständig bezahlt hatte, erließ die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Um die Haft kurz vor Silvester zu vermeiden, hätte der Mann noch 1.815 Euro an die Beamten vor Ort bezahlen müssen. Ferner waren aus dem Urteil zur Einziehung noch 8.896 Euro offen. Da der 41-jährige beide Beträge bei der Bundespolizei nicht zahlen konnte, wurde er von den Beamten in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun die restlichen 121 Tage und somit auch die Silvesternacht verbringen muss.

