Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Geldstrafe nicht bezahlt, per Haftbefehl gesucht

Hannover (ots)

Am 07. Dezember haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Hannover einen Haftbefehl vollstreckt. Die 32-jährige wollte am Donnerstag nach Istanbul fliegen und wurde bei der Ausreisekontrolle von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass sie eine Strafe wegen Beleidigung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung sowie einer tätlichen Beleidigung in Tateinheit mit Beleidigung in Tateinheit mit Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Höhe von 45 Tagessätzen zu je 40 Euro nicht vollständig bezahlt hatte. Es standen aus dieser Verurteilung des Amtsgerichtes Hannover aus dem Jahre 2020 noch 36 Tagessätze sowie eine weitere Reststrafe und Verfahrenskosten aus. Um nun nicht für 36 Tage ins Gefängnis zu müssen zahlte die Frau den noch offenen Gesamtbetrag von 1.540,50 Euro bei den Beamten vor Ort. Da aktuell weitere Ermittlungen wegen weiterer Delikte gegen die Frau liefen interessierte sich auch die Staatsanwaltschaft Hannover für den Aufenthalt der 32-jährigen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erreichte sie sogar noch ihren Flug nach Istanbul.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell