Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: Per Haftbefehl gesucht

Mann muss ins Gefängnis

Hannover (ots)

Die Bundespolizei hat am gestrigen Nachmittag einen 29-jährigen festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor.

Beim Abflug nach Diyarbakir wurde der Mann durch Bundespolizisten am Flughafen Hannover kontrolliert. Ein Datenabgleich der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab, dass der 29-jährige per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Verden gesucht wurde.

Aus einer Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Untreue in 74 Fällen des Amtsgerichtes Walsrode, hatte sich der Verurteilte auf die ergangene Ladung zum Strafantritt nicht gestellt. Nun wurde der Mann von der Bundespolizei am Flughafen Hannover verhaftet und in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er nun seine zwölf monatige Freiheitsstrafe verbüßt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell