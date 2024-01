BPOL-H: Bundespolizei Flughafen Hannover: 1/2, Feststellungen vor Silvester, Vermögensabschöpfung

Hannover (ots) - Am 07. Dezember haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Hannover einen Haftbefehl vollstreckt. Die 32-jährige wollte am Donnerstag nach Istanbul fliegen und wurde bei der Ausreisekontrolle von der Bundespolizei festgenommen. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass sie eine Strafe wegen Beleidigung in Tateinheit mit ...

