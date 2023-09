POL-NOM: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Uslar (ots) - USLAR, (go), REITLIEHÄUSER WEG, Mittwoch, der 06.09.2023, 17:35 Uhr. Ein 21 jähriger LKW Fahrer aus Duderstadt befuhr den Reitliehäuser Weg in Richtung Sohlinger Landstraße. In Höhe der Unfallstelle touchiert er den, am Fahrbandrand haltenden, PKW eines 71 jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6050 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

