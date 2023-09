POL-NOM: Trunkenheit im Straßenverkehr

Uslar (ots) - BODENFELDE (ke) Bleekstraße, zwischen dem 29.08.2023, 18:00 Uhr und dem 05.09.2023, 09:00 Uhr Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zutritt zum Pfarrhaus und entwendeten aus einer verschlossenen Geldkassette Bargeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 450 EUR. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Bodenfelde Tel.: 05572- 948520 oder an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060 zu wenden. Rückfragen bitte an: ...

mehr