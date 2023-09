Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Kreditkarten

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Donnerstag, am 31.08.2023, kam es gegen 15 Uhr auf dem Kauflandparkplatz in Einbeck zu einem Diebstahl von Kreditkarten. Nach dem Einkaufen wurde eine 65-jährige Frau aus Dassel an ihrem PKW stehend von einem Mann angesprochen und nach dem Weg gefragt. Während die Frau so abgelenkt wurde, entwendete ein weiterer unbekannter Täter unbemerkt aus einer Geldbörse der Geschädigten, die auf dem Beifahrersitz abgestellt war, ihre Kreditgarten.

Da die Geschädigte den Diebstahl erst am Samstag bemerkte, gelang es den Tätern, in mehrerer Städten mit den Kreditkarten einzukaufen. So entstand ein Schaden von mehr als 4.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

