POL-KN: (Schramberg, Lkr. Rottweil) Unbekannter bricht in Kassenhaus des Parkhauses Stadtmitte ein - Polizei sucht Zeugen (31.03.2024)

Schramberg (ots)

Ein unbekannter Täter ist am Sonntagnachmittag in das Kassenhäuschen des Parkhauses Stadtmitte "Am Schlößle" eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu dem Kassenhäuschen und entwendete dort das Geld aus der Münzgeldkassette des Ticketautomaten. Die Höhe des Diebesguts ist noch nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität des unbekannten Täters erbittet das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0.

