Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, A81, Lkr. Konstanz) Unfall auf der A81 zwischen Engen und Geisingen - zwei Personen verletzt (01.04.2024)

Engen, A81 (ots)

Zwei Personen sind bei einem Unfall auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen am Montagabend verletzt worden. Ein 73-jähriger Opel-Fahrer war auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei fuhr er, vermutlich aufgrund medizinischer Ursache, ungebremst in das Heck eines vorausfahrenden Skoda Fabia eines 33 Jahre alten Mannes. Durch die Wucht der Kollision schleuderte der Opel erst in die Mittelleitplanke und in der Folge in die Außenschutzplanke ehe der Wagen liegen blieb. Der Skoda prallte ebenfalls in die Mittelschutzplanke, rutsche über die Fahrbahn und kam schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen. Beide Fahrer erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen und mussten anschließend in ärztliche Behandlung. Um die beiden demolierten und nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerte sich ein Abschleppdienst. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein Mercedes, der auf der Gegenfahrbahn fuhr am Unterboden beschädigt. Die Höhe des an den Fahrzeugen insgesamt entstandenen Schadens schätzte die Polizei auf rund 13.000 Euro. An den Schutzplanken entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Aufgrund starker Verschmutzung der Fahrbahn durch auslaufende Betriebsstoffe war die Straße bis zur Reinigung durch die Autobahnmeisterei voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell