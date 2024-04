Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfallflucht auf der Max-Stromeyer-Straße - Radfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen (01.04.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich in der Nacht auf Montag auf der Max-Stromeyer-Straße ereignet hat. Zwischen 2.30 Uhr und 3.20 Uhr fuhr ein 18-jähriger Radler auf der Max-Stromeyer-Straße in Richtung Schneckenburgstraße. Zwischen dem Lidl und der Kreuzung überholte den jungen Mann ein unbekannter Autofahrer und schnitt ihn, so dass der 18-Jährige den Bordstein touchierte und anschließend stürzte. Dabei zog er sich Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Unbekannte fuhr jedoch anschließend weiter, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222, beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

