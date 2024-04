Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrerin bei Unfall auf dem Kreisverkehr Oberlohn verletzt (30.03.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr Oberlohn ist am Samstagvormittag eine Radfahrerin verletzt worden. Ein 35-Jähriger fuhr mit einem Tesla von der Oberlohnstraße kommend in Richtung der Max-Stromeyer-Straße aus dem Kreisverkehr und erfasste dabei eine 23-jährige, vorfahrtsberechtigte Radfahrerin. Die junge Frau prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe des Autos und fiel anschließend auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte die verletzte Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

