POL-KN: (Singen, K6120, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der K6120 zwischen Schlatt u.K. und Volkertshausen - Polizei bittet um Hinweise (01.04.2024)

Singen, K6120 (ots)

Rund 6.000 Euro Schaden hat ein unbekannter Autofahrer bei einer Unfallflucht auf der Kreisstraße 6120 zwischen Schlatt u.K. und Volkertshausen am Montagabend verursacht. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 21.40 Uhr mit einem Skoda von Schlatt u.K. in Richtung Volkertshausen. Auf der Strecke kam dem jungen Mann ein unbekannter SUV mittig der Fahrbahn entgegen, so dass der 18-Jährige nach rechts ausweichen musste um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei streifte er die Schutzplanken über mehrere Meter, wodurch an seinem Wagen erheblicher Schaden entstand.

Personen, die Hinweise auf den unbekannten SUV geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

