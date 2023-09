Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines größeren Schuppens in Imsum

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Imsum. Am heutigen Mittwoch (13.09.2023) ab ca. 07:00 Uhr brannte es in der Ortschaft Imsum in der Alten Bahnhofstraße. Aus zurzeit noch unbekannten Gründen geriet ein größerer Schuppen in Brand. Das Gebäude brannte vollständig nieder. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro.

Aufgrund der Lösch- und Aufräumarbeiten ist der Norderweg / Alte Bahnhofstraße zwischen Langen und Imsum für die Dauer des Feuerwehreinsatzes weiterhin voll gesperrt.

