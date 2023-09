Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen auf der BAB

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am gestrigen Dienstag (12.09.2023) kam es gegen 10:25 Uhr auf der BAB 27 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall. Bedingt durch eine Tagesbaustelle kam es auf der Bundesautobahn in Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven Zentrum zu einem Rückstau. Hierzu musste ein 77-jähriger Bremerhavener seinen Pkw Mercedes abbremsen. Ein dahinterfahrender 68-jähriger Bremerhavener erkannte dies zu spät und stieß mit seinem Pkw Ford in das Heck des Mercedes. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Beide Fahrzeugführer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus.

