Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens- Mit dem Rasenmäher verunfallt und geflüchtet

Pirmasens (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:55 Uhr kam es in der Simter Straße in Pirmasens zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rasenmäher und einem geparkten PKW. Der Fahrer des Rasenmähers war offenbar von diesem gestürzt und das Gefährt prallte gegen einen geparkten Citroen. Anschließend flüchtete der Verursacher in Richtung Charlottenstraße. Dieser soll laut Zeugen zwischen 50-60 Jahre alt, graues Haar und Brille sowie mit blauer Arbeitskleidung gekleidet gewesen sein. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06331 520-0 mit der Polizei Pirmasens in Verbindung zu setzen. |pips

