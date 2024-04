Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis) Gefährliche Fahrweise und Überholmanöver eines Hyundai-Fahrers am Ostermontag - Polizei sucht Zeugen und eventuell gefährdete Personen

Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Zu einer Autofahrt mit überhöhter Geschwindigkeit und einem gefährlichen Überholmanöver eines jungen Mannes mit einem schwarzen Hyundai i30 am Montagabend auf der Salinenstraße sucht die Polizei Zeugen und eventuell durch die Fahrweise gefährdete Personen. Gegen 19.40 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem schwarzen Hyundai mit überhöhter Geschwindigkeit hinter einem blauen Hyundai stadteinwärts auf der Salinenstraße. Auf Höhe der Abzweigung der Huberstraße überholte der Fahrer des schwarzen Hyundais den blauen Hyundai trotz eines entgegenkommenden weißen Kleinwagens. Der Fahrer des Kleinwagens musste stark abbremsen, um eine Kollision mit dem überholenden Hyundai zu verhindern. Zwei Fußgänger konnten den Vorfall beobachten und verständigten die Polizei. Kurze Zeit später stellte eine Polizeistreife die beiden Hyundai-Fahrer mit ihren Autos auf dem Gelände einer Tankstelle in der Scheffelstraße fest und kontrollierte diese. An dem schwarzen Hyundai war vorne kein Kennzeichen angebracht. Dieses lag auf dem Beifahrersitz. Zu dem Fahrverhalten des jungen Fahrers im schwarzen Hyundai sucht die Polizei weitere Zeugen und eventuell gefährdete Personen. Diese und insbesondere der Fahrer des Kleinwagens, der am Montagabend beim Überholvorgang des schwarzen Hyundais auf der Salinenstraße stark abbremsen musste, werden gebeten, sich mit der Polizei Schwenningen, Tel.: 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

