POL-KN: (Triberg im Schwarzwald - Hornberg, B 33, Himmelreichtunnel) Fahrer eines schwarzen BMWs verursacht Unfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Triberg im Schwarzwald - Hornberg, B 33, Himmelreichtunnel (ots)

Am frühen Montagmorgen hat ein Fahrer eines schwarzen BMWs auf der Bundesstraße 33 zwischen Triberg-Steinbis und Hornberg-Niederwasser im Bereich des Himmelreichtunnels einen Unfall eines entgegenkommenden Audi-Fahrers verursacht und ist anschließend in Richtung Hornberg geflüchtet. Ein 18-Jähriger fuhr gegen 01 Uhr mit einem blauen Audi A3 von Hornberg in Richtung Triberg, als ihm nach seinen Angaben kurz vor dem Himmelreichtunnel ein schwarzer BMW teils auf seinem Fahrstreifen entgegengekommen sei. Um eine Kollision mit dem BMW zu verhindern, sei der junge Audi-Fahrer nach rechts ausgewichen und mit dem Wagen gegen eine Betonmauer geprallt. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro. Ohne sich um den gerade verursachten Unfall zu kümmern, sei der BMW-Fahrer in Richtung Hornberg davongefahren. Die Polizei St. Georgen, Tel.: 07724 9495-00, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfall und dem geflüchteten BMW-Fahrer.

