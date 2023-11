Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der Polizei Betzdorf vom 01.11.2023

Betzdorf (ots)

1. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57548 Kirchen, K103 Tatzeit: 31.10.2023, 08:51 Uhr Hergang: Eine Pkw Fahrerin befuhr mit ihrem Fahrzeug die K 103, Imhäusertälchen. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. Auf der Strecke berührten sich beide Fahrzeuge mit den jeweiligen linken Außenspiegeln. Der unbekannte Beteiligte entfernte sich anschließend unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf.

2. Verkehrsunfall mit Flucht

Tatort: 57586 Weitefeld, Bahnhofstraße 14 Tatzeit. 31.10.2023, 09:15 Uhr Hergang: Ein zunächst unbekannter Fahrzeugführer war gegen die Hauswand des dortigen Einkaufsmarktes gefahren und hatte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Dieser konnte jedoch durch die eingesetzten Polizeibeamten ermittelt werden. Auf den Fahrer kommt nun ein Strafverfahren zu.

3. Fahren unter BTM Einfluss

Tatort: 57518 Betzdorf, Steinerother Straße Tatzeit: 31.10.2023, 13:05 Uhr Hergang: Durch eine Streifenwagenbesatzung wurde ein Pkw samt Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Kontrolle ergab, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Weitefahrt wurde untersagt und eine Blutprobe war fällig. Auf den Mann kommt nun ein straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

4. Verwendung Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen Sachbeschädigung

Tatort: 57584 Scheuerfeld, Waldstraße

Tatzeit: 31.10.2023, 14:03 Uhr Hergang: Durch bisher unbekannte Täter wurde an die Garage eines Hauses Hakenkreuze gesprüht. Zuvor wurde festgestellt, dass auch ein Stromkasten mit Hakenkreuzen besprüht wurde.

Hinweise an die Polizei Betzdorf

5. Körperverletzung, Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 57518 Betzdorf, Ladestraße

Tatzeit: 31.10.2023, 17:04 Uhr Hergang: Eine Streitigkeit zwischen mehreren Personen artete in einer Schlägerei aus, wobei auch eine Person durch einen Schlag mit einer Flasche verletzt wurde. Die Personen standen mehr oder weniger unter Alkoholeinfluss. mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

6. Böllerwürfe

Tatort: 57518 Betzdorf, Klosterhof

Tatzeit: 31.10.2023, 19:45 Uhr Hergang: zum wiederholten male wurden im Böllerwürfe mitgeteilt. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten konnte ein Verdächtiger ermittelt werden. Gegen ihn wurde ein verfahren eingeleitet. In diesem Zusammenhang ergeht noch einmal der Hinweis, dass das Zünden von Feuerwerkskörpern ohne Genehmigung bis auf Silvester nicht erlaubt ist.

7. Körperverletzung

Tatort: 57567 Daaden, Betzdorfer Straße Tatzeit: 01.11.2023, 02:35 Uhr Hergang: Die Polizei in Betzdorf wurde darüber in Kenntnis gesetzt, dass es offenbar zu einer Schlägerei an der besagten Örtlichkeit gekommen sei. Bei Eintreffen vor Ort gestaltete sich die Sachverhaltsaufnahme schwierig, da die 3 Beteiligten deutlich unter Alkoholeinfluss standen und keine Angaben machen wollten . Was sich genau abgespielt hat müssen die weiteren Ermittlungen ergeben.

