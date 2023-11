POL-PDNR: Glasscheibe an Haustür eingeworfen

Erpel, Unterste Gasse (ots) - Am 31.10.2023 beschädigten Unbekannte gegen 21:15 Uhr eine Haustür in Erpel. Die in der Tür eingelassene Glasscheibe wurde vermutlich durch einen Fußtritt beschädigt. Die Polizei Linz nimmt Täterhinweise entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

