POL-PDNR: Betrug beim Online-Einkauf

Roßbach/Wied (ots) - In der Nacht vom 31.10.2023 auf den 01.11.2023 kam es in der Ortslage Roßbach/Wied zu einem Verkehrsunfall durch einen 20-jährigen aus der Verbandsgemeinde Rengsdorf/Waldbreitbach. Dieser touchierte mit seinem PKW eine Straßenlaterne, ein Verkehrsschild und ein Fallrohr eines Hauses. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. In der anschließenden Fahndung konnte er jedoch noch ...

