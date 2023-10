POL-PDLD: Kuh auf der Fahrbahn unterwegs

Zeiskam (ots) - Bislang unbekannte Täter schlugen an einem in der Mühlgasse in Zeiskam geparkten PKW die Beifahrerscheibe ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden zwei Gegenstände aus der Mittelkonsole entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274/9580 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

