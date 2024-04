Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen-Behla, Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Landgasthaus - Polizei bittet um Hinweise

Hüfingen-Behla, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Am frühen Morgen des Ostermontags, etwa gegen 02 Uhr, sind unbekannte Täter in das Büro eines Landgasthauses in der Römerstraße eingebrochen und haben daraus einen Tresor entwendet. Anwohner hörten den von den Einbrechern verursachten Lärm und konnten noch einen der Täter in einem weißen Sprinter flüchten sehen. Bei dem im Kleintransporter Geflüchteten handelt es sich um einen etwa 175 cm großen Mann, der zur Tatzeit mit einer hellblauen Jeans und mit einem mintgrünen Hoodie bekleidet war. Der aus dem Landgasthaus entwendete Tresor konnte noch am Montagmorgen von Passanten in einem Waldstück zwischen Hausen vor Wald und Mundelfingen aufgefunden werden. Was die Täter aus dem Tresor erbeuten konnten, steht noch nicht fest. Die Polizei Donaueschingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Hinweise. Personen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag oder auch in den frühen Morgenstunden des Montags verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder nähere Angaben zu dem weißen Sprinter machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Tel.: 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell