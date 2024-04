Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Immendingen-Mauenheim, BAB 81, Lkr. Tuttlingen) Auf der Autobahn einem Greifvogel ausgewichen und in die Schutzplanken gefahren - 30.000 Euro Schaden

Immendingen-Mauenheim, BAB 81, Lkr. Tuttlingen (ots)

Rund 30.000 Euro Sachschaden an einem Toyota Yaris und an vorhandenen Schutzplanken sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Ostermontag, gegen 08.40 Uhr, zwischen den Anschlussstellen Geisingen und Engen auf der Bundesautobahn A81 ereignet hat. Eine 62-Jährige fuhr am Morgen des Ostermontags mit einem Toyota auf der A81 südlich in Richtung Singen. Auf der Gefällstrecke kurz nach dem Hegaublick erschrak die Frau wegen einem am Fahrbahnrand aufsteigenden Greifvogel. In der Folge kam der Toyota zunächst nach rechts von der Autobahn ab und touchierte die Schutzplanken. Im weiteren Verlauf schleuderte der Wagen nach links und prallte gegen die Mittelschutzplanken. Durch die Kollision mit den Schutzplanken wurde ein Vorderrad an dem Toyota abgerissen. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Die Schutzplanken wurden mit rund 5.000 Euro beschädigt. Personen kamen nicht zu Schaden. Für die Bergung des total beschädigten Autos musste die A81 im Bereich der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden.

