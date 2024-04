POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Schwerer Verkehrsunfall auf der K5558 zwischen VS-Schwenningen und Deißlingen (01.04.2024)

Villingen-Schwenningen (ots) - Zeugen sucht die Polizei in Villingen zu einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntagmorgen in der Altstadt in Villingen. Gegen 08:05 Uhr wurde gegenüber des Bahnhofs im Einmündungsbereich der Brigachstraße zur Paradiesgasse eine Frau von einem unbekannten Mann belästigt. Der ...

