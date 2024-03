Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Ludwigshafen - Ruchheim (ots)

Am Sonntag Nachmittag, den 03.03.2024, kam es gegen 17:00 Uhr während einer polizeilichen Einsatzfahrt auf der Maxdorfer Straße in Ludwigshafen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Streifenwagen kollidierte mit einem 84-jährigen Motorradfahrer, der noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag und verstarb. Während der Unfallaufnahme musste die Maxdorfer Straße sowie die Autobahnzufahrten und -abfahrten der A 650 voll gesperrt werden. Die Sperrungen dauern bis zum Abschluss der Unfallaufnahme an. Zur Klärung des Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter beauftragt. Die Ermittlungen dauern an.

Die Pressestelle des PP Rheinpfalz berichtet am Montag, den 04.03.2024, nach.

