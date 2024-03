POL-PPRP: Einbruchsserie in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) - In der Horst-Schork-Straße kam es am 29.02.2024, gegen 18:35 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, das meldete ein Zeuge. Im Verlauf des Streits sei ein bislang Unbekannter zunächst geschlagen und dann mit einem waffenähnlichen Gegenstand bedroht worden. Die Beteiligten seien im Anschluss in einem Audi und einem hellen ...

mehr