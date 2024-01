POL-DA: Fürth: Rund 300 Fichten im Visier von Dieben

Gernsheim (ots) - Am Dienstagabend (30.01), gegen 19.30 Uhr, kontrollierten Streifenbeamte der Polizeistation Gernsheim nach einem Zeugenhinweis im Konrad-Adenauer-Ring ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug. Bei der Durchsuchung stießen sie unter anderem auf Rauschgift. In einem Gebüsch, in dessen Nähe das Auto zuvor parkte, fanden die Ordnungshüter zudem etwa ein Kilogramm in einer Plastiktüte verpacktes ...

