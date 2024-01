Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Drogen nach Fahrzeugkontrolle sichergestellt

Gernsheim (ots)

Am Dienstagabend (30.01), gegen 19.30 Uhr, kontrollierten Streifenbeamte der Polizeistation Gernsheim nach einem Zeugenhinweis im Konrad-Adenauer-Ring ein mit vier Personen besetztes Fahrzeug. Bei der Durchsuchung stießen sie unter anderem auf Rauschgift. In einem Gebüsch, in dessen Nähe das Auto zuvor parkte, fanden die Ordnungshüter zudem etwa ein Kilogramm in einer Plastiktüte verpacktes Haschisch. Darüber hinaus führten die Insassen noch mutmaßliches Drogengeld mit sich.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft erfolgten anschließend Wohnungsdurchsuchungen bei den vier Männern, bei denen die Ermittler noch weiteres Rauschgift, unter anderem etwa 250 Gramm Marihuana und rund 600 Gramm Haschisch, auffinden konnten.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verdachts des illegalen Handels mit Rauschgift.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell