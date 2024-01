Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Geschwindigkeitskontrolle in der Holzstraße

Streifen ahnden 43 Verstöße

Darmstadt (ots)

Streifen des 1. Polizeireviers in Darmstadt haben am Dienstag (30.1.) eine Geschwindigkeitskontrolle in der Holzstraße im Bereich der Pädagogstraße durchgeführt. Auf diesem Streckenabschnitt liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 30 km/h, zudem überqueren hier regelmäßig Fußgänger die Fahrbahn. Zwischen 13 Uhr und 14.30 Uhr stellten die Streifenteams insgesamt 43 Verstöße fest. Die Verkehrsteilnehmenden wurden umgehend gestoppt und der Verstoß geahndet. Der höchst gemessene Wert lag bei 51 km/h, was ein Bußgeld und ein Punkt in Flensburg zur Folge hat.

