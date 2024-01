Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Sportpark in Kelsterbach gesucht

Kelsterbach, Kirschenallee 56, Parkplatz am Schimmbad/Sportpark (ots)

Am Dienstagabend (30.01.) gegen 19:50 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Seat Ibiza, der auf dem hinteren Parkplatz zwischen dem Sport- und Wellnessbad und dem Sportpark Kelsterbach geparkt war. Der Unfallverursacher beabsichtigte zu Wenden und fuhr hierbei rückwärts gegen den Seat. Im Anschluss verließ das Fahrzeug den Parkplatz in Richtung Schwimmbad, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Unfallverursacher soll es sich um einen dunklen Kombi handeln, der bei dem Unfall vermutlich linksseitig am Heck beschädigt wurde. Der entstandene Sachschaden am Seat wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Kelsterbach unter der 06107-71980 zu melden.

