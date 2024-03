POL-PPRP: Auseinandersetzung in Host-Schork-Straße - Zeugenhinweise erbeten

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (28.02.2024, 20:30 Uhr) auf Donnerstag (29.02.2024, 7 Uhr) wurde das Kleinkraftrad der Marke Alpha-Motors gestohlen. Dieses parkte zur fraglichen Zeit in der Bürgermeister-Fries-Straße. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de . Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

