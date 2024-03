Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Recyclinghof

Mutterstadt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz

Am Donnerstag (29.02.2024) brach kurz nach 14 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer in einer Schreddermaschine auf einem Recyclinghof in der Straße "In der der Schlicht" in Mutterstadt aus. Der entstandene Schaden wird auf rund 500.000 Euro geschätzt.

Die Staatsanwaltschaft Frankenthal und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zur Bandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell