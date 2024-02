Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Audi zerkratzt + Diebe im Keller + Diesel-Diebstahl + Sticker mit politischem Hintergrund an Schule angebracht + Schmuck und Geld weg + Zwei Einbrüche +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Audi zerkratzt

Im Grüner Weg zerkratzten Unbekannte einen blauen Audi Q7 rundum, der dort zwischen Freitag, 2. Februar, 23 Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, parkte. Der Schaden dürfte im Bereich von etwa 12.000 Euro liegen, die Polizei in Bad Vilbel bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Büdingen: Diebe im Keller

Durch eine offenbar nicht verschlossene Kellertür gelangten Diebe zwischen 15 Uhr am Donnerstag, 1. Februar, und 17 Uhr am Freitag in ein Mehrfamilienhaus in der Pastor-Niemöller-Straße. Aus einem Kellerraum entwendeten die einen Laubsauger und eine Kantenschere im Wert von etwa 500 Euro. Die Polizei in Büdingen bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06042/96480).

Rockenberg- Oppershofen: Diesel-Diebstahl

Etwa 300 Liter Dieselkraftstoff entwendeten Diebe aus einem LKW, der im Lattwiesenweg parkte. Zwischen Freitag, 2. Februar, 15.45 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, zapften sie das Diebesgut im Wert von etwa 450 Euro ab, ohne dabei einen Schaden am MAN-Fahrzeug zu hinterlassen. Die Polizei in Butzbach bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Butzbach: Sticker mit politischem Hintergrund an Schule angebracht

An unterschiedlichen Stellen auf dem Schulgelände in der Straße Im Vogelsang brachten Unbekannte am zurückliegenden Wochenende etwa 70 Sticker mit politischem Hintergrund an. Offenbar nutzten sie dabei auch eine Art von Klarlack, der das Entfernen erschwert. Den entstandenen Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 500 Euro. Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind zwischen Freitag, 2. Februar, 18 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, Personen auf dem Schulgelände aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Reichelsheim: Schmuck und Geld weg

Durch ein Kellerfenster verschaffte sich ein Dieb gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Goethestraße und verursachte dabei einen etwa 500 Euro hohen Schaden. Anschließend durchsuchte er zwischen Samstag, 3. Februar, 16 Uhr, und Sonntag, 13.30 Uhr, das gesamte Haus und brach dafür auch verschlossene Türen auf. Er flüchtete mit Geld und Schmuck, der Gesamtwert beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere tausend Euro. Die Kriminalpolizei Wetterau bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Rosbach- Ober-Rosbach: Zwei Einbrüche

Gewaltsam hebelte ein Dieb am Sonntag, 4. Februar, zwischen 18.10 Uhr und 21.45 Uhr, die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Grüner Weg auf und verursachte dabei einen geschätzt 800 Euro hohen Schaden. Bei der folgenden Durchsuchung des Hauses nahm er Geld, Schmuck und Parfum im Gesamtwert von mehrere tausend Euro an sich und flüchtete.

Etwas später, gegen 22.20, löste der Alarm in einem Bürogebäude in der Dieselstraße aus. Bevor Verantwortliche und die später informierte Polizei vor Ort eintrafen, war der Unbekannte bereits über alle Berge. Mitgenommen hatte er drei Analysegeräte im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Schaden am Fenster beträgt etwa 200 Euro. Ob die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen, ist mitunter Inhalt der nun laufenden Ermittlungen, für die die Kriminalpolizei Wetterau um Zeugenhinweise zu beiden Fällen bittet (Telefonnummer 06031/6010).

