POL-WE: Citroen zerkratzt + VW zerkratzt + Diesel-Diebstahl

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Friedberg (ots)

Friedberg: Citroen zerkratzt

In der Bismarckstraße zerkratzten Unbekannte einen grauen Citroen C4 und verursachten damit am Donnerstag, 1. Februar, zwischen 16.10 Uhr und 16.25 Uhr, einen etwa 650 Euro hohen Schaden. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel: VW zerkratzt

Tiefe Kratzer bis auf das Blech hinterließen Unbekannte an einem schwarzen VW Eos, der in der Straße Zur Schönen Aussicht parkte. Der geschätzt 10.000 Euro hohe Schaden entstand zwischen Sonntag, 28. Januar, und Dienstag, 10 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Bad Vilbel: Diesel-Diebstahl

Aus drei LKW in der Gottlieb-Daimler-Allee entwendeten Diebe in der Nacht auf Freitag, 2. Februar, etwa 400 Liter Dieselkraftstoff. Zwischen 18 Uhr und 8 Uhr zapften sie das Diebesgut im Wert von etwa 680 Euro ab. Die Polizei in Bad Vilbel sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06101/54600).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

