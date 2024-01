Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen - Polizei sucht nach möglichen Opfern in Mittelhessen

Friedberg (ots)

Gießen:

Gießen: Mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen - Polizei sucht nach möglichen Opfern in Mittelhessen Nachdem die Polizei am Dienstag (30.01.24) zwei mutmaßliche Trickbetrüger festgenommen hat, sucht die Gießener Kriminalpolizei nach möglichen Opfern. Eine Zivilstreife beobachtete ab 16.00 Uhr im Wiesecker Weg und in der Thomastraße zwei auffällige Männer. Ein Mann trug Arbeitskleidung und klingelte an den Haustüren von verschiedenen Mehrfamilienhäusern. Währenddessen wartete der andere etwas versteckt neben dem Eingang. Als der falsche Handwerker dann in mindestens einem Fall in das Haus gelangte, kam etwas zeitversetzt sein Komplize nach. Polizisten fragte wenig später bei der Seniorin, bei der der falsche Handwerker geklingelt hatte, nach. Sie bestätigte, dass kurz zuvor ein mutmaßlicher Handwerker da war. Er habe vorgeben,dass etwas kaputt sei und in ihrer Wohnung nachschauen müsse. Die Bitte in ihre Wohnung zu dürfen, lehnte sie glücklicherweise ab. Als sich das Duo in der Thomastraße vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses standen und zwei Anwohner hinauskamen, zogen sie auffällig ihre Basecaps tiefer ins Gesicht, drehten sich weg und begaben sich zu dem nächsten Mehrfamilienhaus

Nachdem das Duo mehrere Häuser betreten hatten, stiegen sie in einen Seat Leon und fuhren davon. Bei der anschließenden Kontrolle der beiden Insassen, zwei in Nordrhein-Westfalen lebenden Männer im Alter von 23 und 28 Jahren, stellten sie Funkgeräte, drei Mobiltelefone und einen goldenen Armreif fest und anschließend sicher.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die überregional agierenden Männer nicht nur in Gießen, sondern auch in den Landreisen Wetterau, Marburg und Lahn-Dill ihr Glück versuchten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt:

Wer hatte am Dienstag "Besuch" von einem mutmaßlichen Handwerker?

Wer vermisst seit Dienstagnachmittag (30.01.24) seinen goldenen Armreif und hatte zuvor Besuch von einem vermeintlichen Handwerker?

Hinweise erbittet die Gießener Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555.

Weitere Informationen zu dieser Betrugsmasche "Falsche Handwerker" finden Sie auf der nachfolgenden Internetseite www.polizei-beratung.de

