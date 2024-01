Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Einbruchversuche + Fenster aufgehebelt + Abgelenkt und bestohlen + Diebstahl aus PKW + Nichts gefunden

Friedberg (ots)

Karben: Einbruchversuche

Im Hessenring versuchten Diebe zwischen Sonntag und Montag (28./ 29. Januar) in mehrere Mehrfamilienhäuser zu gelangen. Entsprechende Beschädigungen durch Hebelversuche stellten Polizeibeamte an bisher sieben Haustüren fest. Ob die Diebe tatsächlich in die Häuser gelangten und dort etwas entwendeten, ist bislang nicht bekannt. Bereits in der Nacht auf Sonntag, 28. Januar, versuchten Unbekannte im Karbener Weg in ein Mehrfamilienhaus zu kommen, scheiterten dabei jedoch. Die Schäden an den Türen dürften jeweils etwa 1.500 Euro hoch sein. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06101/54600).

Florstadt- Nieder-Mockstadt: Fenster aufgehebelt

Etwa 1.000 Euro hoch ist der Schaden an einem Fenster, das Diebe in der Stada-Straße aufhebelten. Zwischen Freitag, 26. Januar, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr, entstand der Schaden an dem gewerblich genutzten Gebäude. Ob die Kriminellen auch tatsächlich durch das Fenster ins Haus einstiegen, ist bislang nicht bekannt. Die Friedberger Polizei bittet um Hinweise (06031/6010).

Bad Nauheim- Schwalheim: Abgelenkt und bestohlen

Während sich ein Seniorenpaar an ihrem Auto auf dem Rewe-Parkplatz in der Friedrich-Stoll-Straße befand, hielt am Montag, 29. Januar, gegen 11.05 Uhr neben ihnen ein schwarzer PKW an und die Fahrerin frage das Ehepaar nach dem Weg zur Seniorenresidenz. Diese Ablenkung nutzte offenbar ein weiterer Täter und entwendete eine Handtasche aus dem PKW der Senioren. In der Handtasche befand sich unter anderem ein Portmonee mit Geld und Ausweisen, der Gesamtwert dürfte bei etwa 355 Euro liegen. Sowohl der unbekannte Täter als auch die Fahrerin entfernten sich im Anschluss vom Parkplatz. Die Frau wird als pakistanisch aussehend mit guten Deutschkenntnissen beschrieben. Die ist etwa 30 Jahre alt, korpulent, hat dunkle Augen und dunkle, lockige Haare. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist eine Person aufgefallen, die eine Handtasche aus einem grauen Ford genommen hat? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06031/6010.

Rosbach- Nieder-Rosbach: Diebstahl aus PKW

Geld, Parfum und den Fahrzeugschein entwendeten Diebe aus einem schwarzen Mercedes, der zwischen 17.15 Uhr am Sonntag, 28. Januar, und 9.30 Uhr am Montag auf dem Norma-Parkplatz in der Straße In der Laubach stand. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest, zudem ist nicht bekannt, wie die Diebe in den offenbar abgeschlossenen PKW gelangten. Ein Schaden entstand bei ihrem Vorgehen zumindest nicht. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Münzenberg- Trais: Nichts gefunden

Ohne Diebesgut machten sich Unbekannte aus dem Staub, die am Montag, 29. Januar, zwischen 15.30 Uhr und 22.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Wetterstraße eingedrungen waren. Im genannten Zeitraum beschädigten sie ein Fenster und verschafften sich dadurch Zutritt zum Haus, das sie in der Folge durchsuchten. Offenbar fanden sie nichts Brauchbares und flüchteten. Die Kripo in Friedberg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell