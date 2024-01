Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Workshop "Gewalt - Sehen - Helfen"

2 Dokumente

Friedberg (ots)

Kritische Situationen bemerken, hinsehen, helfen und sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen. Unter dem Motto "Zivilcourage lernen" findet am Samstag, 24.02.2024, von 10 - 14 Uhr ein kostenfreier Workshop "Gewalt-Sehen-Helfen" für Erwachsene im Familienzentrum Planet Zukunft statt (Gymnasiumstraße 8, 63654 Büdingen). Das Angebot vom Kreispräventionsrat Wetterau in Kooperation mit den Kommunen Ranstadt, Ortenberg, Glauburg und Büdingen wird durch Referenten des Polizeipräsidiums Mittelhessen unterstützt. Anmeldungen zum Workshop sind per Email an pz@familienstadt-buedingen.de möglich. Willkommen sind alle, nicht nur die Bürgerinnen und Bürger der aufgezählten Kommunen. Weitere Informationen sind dem Flyer und Plakat zu entnehmen.

Yasmine Scholz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell