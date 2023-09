POL-EL: Hoogstede - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Nordhorn (ots) - Am 26. September zwischen 10.00 Uhr und 11.00 Uhr kam es an einer beschrankten Parkplatzzufahrt am Steinweg in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der die Zufahrtsschranke zum Parkplatz von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt wurde. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

mehr