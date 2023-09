POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Emlichheim (ots) - Am 12. September, in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr, kam es in Emlichheim, Ladestraße, im Fahrradständer am dortigen Busbahnhof, zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten E-Bike. Dabei wurde das Hinterrad verbogen und mehrere Speichen zerbrochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel.: 05943-92000, in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

