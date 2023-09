POL-EL: Meppen - Zeugen nach Diebstahl eines Pedelecs gesucht

Lingen (ots) - In der Nacht vom Freitag, 15. September auf den folgenden Samstag kam es gegen 3.00 Uhr in Lingen in der Diskothek in der Straße "Schwarzer Weg" im Bereich des Areals Swing zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine weibliche Person wurde durch ein geworfenes Glas an der Stirn getroffen und erlitt eine nicht unerhebliche Schnitt-Verletzung. Der ...

mehr