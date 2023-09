Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Unbekannter warf in Diskothek Gläser um sich - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht vom Freitag, 15. September auf den folgenden Samstag kam es gegen 3.00 Uhr in Lingen in der Diskothek in der Straße "Schwarzer Weg" im Bereich des Areals Swing zu einer gefährlichen Körperverletzung. Eine weibliche Person wurde durch ein geworfenes Glas an der Stirn getroffen und erlitt eine nicht unerhebliche Schnitt-Verletzung. Der männliche Täter soll mehrere Gläser geworfen haben. Dieses wurde von einem bislang unbekannten männlichen Zeugen beobachtet und gemeldet. Es konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der bislang nicht bekannte männliche Zeuge, sowie weitere Personen, die die Tat gesehen haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell