Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Elbergen - Zusammenstoß zwischen Traktor und Pkw am Dortmund-Ems-Kanal

Elbergen (ots)

Am Mittwoch, den 27. September, zwischen 9.45 Uhr und 9.50 Uhr, kam es an der Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal in Elbergen zu einer Berührung zwischen einem Traktor mit angehängtem Arbeitsgerät und einem vor der Ampel haltenden schwarzen VW ID4 Pro. Der VW wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Fahrer des Traktors fuhr weiter, vermutlich ohne den Anstoß bemerkt zu haben. Die Polizei bittet Zeugen und den Fahrer des Traktors, ein Fendt, sich zu melden; 05903/703190.

