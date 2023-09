Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Sögel (ots)

Am 25. September fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Pedelec gegen 13.00 Uhr die Straße Schloßallee in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe der Einmündung "Im Eickel" fuhr eine bislang unbekannte PKW-Fahrerin an und kollidierte mit dem 21-Jährigen. Dabei entstand lediglich ein leichter Sachschaden. Nach einem kurzen Gespräch der Beteiligten, entfernte sich die Fahrerin mit ihrem weißen PKW, ohne die Personalien auszutauschen. Zeugen bzw. die Fahrerin werden/wird gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden.

