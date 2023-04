Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Siershahn

Mogendorf - Straßenverkehrsgefährdung durch flüchtenden Motorradfahrer ***Zeugen gesucht***

Siershahn / Mogendorf (ots)

Am Dienstag, 04.04.2023, gegen 16:20 Uhr, wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Montabaur in der Bahnhofstraße in Siershahn auf ein vor ihr fahrendes Motorrad aufmerksam, an welchem kein Kennzeichenschild angebracht war. Der anvisierten Verkehrskontrolle entzog sich der Fahrer des Zweirads durch waghalsiges Davonfahren in den Ortslagen Siershahn und Mogendorf. Hier bog er letztlich von der Straße Am Bollscheid auf einen schmalen Feldweg in Richtung L 313, Oberhaid, ab. Ein Hinterherfahren durch die Polizeistreife war ab dort nicht mehr möglich. Nicht nur, dass der Flüchtende vermehrt die zulässige Höchstgeschwindigkeit in erheblichem Maße überschritt, auch überholte er mehrfach, teils waghalsig, andere Verkehrsteilnehmer, oder bog vor ihnen gefahrenträchtig ab. Unbeteiligte Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, aber auch jene Verkehrsteilnehmer, die im Rahmen der Flucht des Motorradfahrers von diesem in ihrer ordnungsgemäßen Fahrweise beeinträchtigt wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Montabaur in Verbindung zu setzen. Auf dem beigefügten Foto ist der Flüchtende auf dem von ihm geführten Zweirad abgebildet. Aufgrund von dessen Fahrverhalten kann davon ausgegangen werden, dass er ortskundig ist. Bei dem Zweirad dürfte es sich um ein schwarz- / fliederfarbenes Kraftrad gehandelt haben.

