Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Emlichheim (ots)

Am 12. September, in der Zeit von 9.00 bis 18.00 Uhr, kam es in Emlichheim, Ladestraße, im Fahrradständer am dortigen Busbahnhof, zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten E-Bike. Dabei wurde das Hinterrad verbogen und mehrere Speichen zerbrochen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Emlichheim, Tel.: 05943-92000, in Verbindung zu setzen.

